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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 10:36
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ABD Açık'ta Dominic Thiem ve Daniil Medvedev çeyrek finalde

ABD Açık'ta Dominic Thiem ve Daniil Medvedev çeyrek finalde

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur maçları tamamlandı.

Avusturyalı tenisçi Thiem, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında 2 saat 7 dakika sonunda tur atladı. Mücadeleyi 7-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanan Thiem, çeyrek finalde 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile eşleşti.

Geçen yılın finalisti Rus Medvedev ise ABD'li Frances Tiafoe'yu bir saat 38 dakika süren maçta 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi, 10 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev oldu.

- TEK KADINLARDA KENİN ELENDİ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'e elenmekten kurtulamadı.

ABD'li rakibine karşı bir saat 15 dakikada tamamlanan müsabakada 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelen Belçikalı raket Mertens, çeyrek finalde Belaruslu Victoria Azarenka ile oynamaya hak kazandı.

- DOKUZUNCU GÜNÜN PROGRAMI

Çeyrek final maçlarının başlayacağı ABD Açık'ın 9. gün programında, tek kadınların 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, ABD'li Shelby Rogers ile korta çıkacak. 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında tur vizesi arayacak.

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 27 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta karşı karşıya gelecek.

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