ABD Açık'ta Dominic Thiem ve Daniil Medvedev çeyrek finalde

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 8. gününde 4. tur maçları tamamlandı.
Avusturyalı tenisçi Thiem, 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında 2 saat 7 dakika sonunda tur atladı. Mücadeleyi 7-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanan Thiem, çeyrek finalde 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur ile eşleşti.
Geçen yılın finalisti Rus Medvedev ise ABD'li Frances Tiafoe'yu bir saat 38 dakika süren maçta 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 3-0 yendi. Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi, 10 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev oldu.
- TEK KADINLARDA KENİN ELENDİ
Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sofia Kenin, 16 numaralı seribaşı Elise Mertens'e elenmekten kurtulamadı.
ABD'li rakibine karşı bir saat 15 dakikada tamamlanan müsabakada 6-3'lük setlerle 2-0 galip gelen Belçikalı raket Mertens, çeyrek finalde Belaruslu Victoria Azarenka ile oynamaya hak kazandı.
- DOKUZUNCU GÜNÜN PROGRAMI
Çeyrek final maçlarının başlayacağı ABD Açık'ın 9. gün programında, tek kadınların 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, ABD'li Shelby Rogers ile korta çıkacak. 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında tur vizesi arayacak.
Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 27 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.
Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan liginden gelen teklifi kabul etmediğini, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını söyledi.