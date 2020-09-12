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aksam.com.tr
  • 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:43
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ABD Açık tek erkekler finalinde Alexander Zverev ile Dominic Thiem karşılaşacak

ABD Açık tek erkekler finalinde Alexander Zverev ile Dominic Thiem karşılaşacak

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 12. gününde tek erkekler yarı final maçları oynandı.

5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta arasındaki yarı final karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu.

Zverev, basit hatalar yaparak setlerde 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve 3 saat 23 dakika süren karşılaşmayı 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazandı. Alman tenisçi, bu galibiyetiyle kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında adını finale yazdırdı.

Diğer yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Avusturyalı Dominic Thiem ile ABD Açık'ta geçen senenin finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev korta çıktı. Thiem, rakibini 6-2, 7-6 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup ederek kariyerindeki 4. grand slam finalinde Zverev'in rakibi oldu.

- 13. gün programı

ABD Açık'ın 13. gününde tek kadınlar final maçı yapılacak. Kariyerinde birer Avustralya Açık ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyonluğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale kalan dünya 27 numarası Belaruslu Victoria Azarenka ile karşılaşacak. Mücadele, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

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