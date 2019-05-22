Abalı Denizlispor, Yücel İldiz'le devam kararı aldı

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başına geçtiği andan itibaren "muhteşem" dönüşün yaşandığını ve "O sene bu sene" sloganıyla da yola devam ettiklerini belirtti.

Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutmak istediğini belirten Çetin, "Zor bir sezon geçirdik. Bulunduğumuz lig bir üst lige göre daha zordu. Gelirler çok az, mücadele ise çok fazlaydı. Şehir olarak kenetlendik, iş dünyası ve şehir bize sahip çıktı. Dolayısıyla bu bizde farklı bir enerji yarattı ve sonunda da başarı geldi. Şampiyon olduk, çok mutluyuz. Aynı sloganla başarıya ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Yücel İldiz ile devam edeceklerini ifade eden Ali Çetin, şunları söyledi:

"Yönetim kurulumla görüştük. İstek ve talepleri değerlendirdik. En baştan bu yana ben Yücel hocamızla devam kararı almıştım. Yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerle birlikte Yücel hocamızla devam etme kararı aldık. Süper Lig'deki hedefimizi ilk 5'te oynamak olarak belirlemiştik. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz."

Yeni sezon için 70 milyon lira transfer bütçesi ayırdıklarını açıklayan Çetin, "İç transferle ilgili çalışmalarımız başladı. Dış transferi de görüşüyoruz. Kamp dönemine kadar transferlerin çoğunu bitirmek istiyoruz. Şu anda net, bitmiş bir transfer yok. Ama görüşmeler sürüyor. Görüştüğümüz çok fazla futbolcu arkadaşımız var. Denizlispor'a en az 10 transfer düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 7 oyuncunun sözleşmesi devam ediyor

Profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat ise takımda sadece 7 oyuncunun sözleşmesinin devam ettiği bilgisini vererek "İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlıyoruz. Takımında sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ediyor. Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Transferde titiz davranıp bütçemize dikkat edeceğiz. Kalmasını istediğimiz de aramızdan ayrılanlar da olacak. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde Denizlispor'a getireceğiz." şeklinde konuştu.