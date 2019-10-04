Aatif Chahechouhe: Fenerbahçe'den korkmuyoruz

Geçen sezona Fenerbahçe'de başlayan ve ikinci devrede Çaykur Rizespor'a transfer olarak takımın ligde kalmasında büyük pay sahiplerinden biri olan Aatif Chahechouhe, bu sezon başında Antalyaspor'a imza atmıştı. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçında bu sezonki ilk golünü atan Aatif, bu akşam Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesi öncesi Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

33 yaşındaki Faslı yıldız, hem takımın durumu hem de zorlu karşılaşmayla ilgili şunları söyledi: "Antalya'da ailem ve ben çok mutluyuz. Şehir ve hava çok güzel. Kulüp, stat ve tesisler harika. Çok iyi bir takıma geldim. Hocamız ve başkanımız, takımın daha iyi olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sezonun başında sakatlığım vardı ve daha iyi duruma gelince ilk 11'de oynamaya başladım."

"ARTIK KOLAY MAÇ YOK"

"Bir oyuncunun kafasının rahat olması çok önemli. Henüz istediğim seviyede değilim ama zamanla daha iyi olacağıma inanıyorum. Yeni Malatya karşısında attığım gol elbette moral olarak çok iyi oldu. Malatya zor bir takım ve kazanmak her açıdan takıma özgüven verdi. Sezon sonu nerede oluruzun cevabını vermek şu an zor. Ligin çok başındayız. Ancak şu çok açık, Süper Lig'de artık kolay bir maç yok. Kimsenin maçtan önce kazanacağı garanti değil. Bu sezonun herkes için zor geçeceğini düşünüyorum."

"HEDEF HER ZAMAN KAZANMAK"

"Fenerbahçe'ye karşı elbette zor bir maç oynayacağız. Ligin en güçlü takımlarından biri ve Kadıköy'de her rakip için orada oynamak kolay değil. Malatya karşısında aldığımız galibiyetin de moraliyle orada iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki her maçı kazanmak. İyi oynarsak, mutlaka puan ya da puanlarla ayrılabiliriz. Bu ligde hiç kimseden çekinmiyoruz. Fenerbahçe'den de korkmuyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız."