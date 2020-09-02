Aaron Lennon, Kayserispor'da

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley’de forma giyen Aaron Justin Lennon ile anlaştı. Transferi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyururken şu ifadelere yer verdi:
Transferleri bekleyen Büyük Kayserispor taraftarları. İmzalar bu hafta sonu. Çalışmalarımız oldukça verimli devam ediyor. Günün son misafiri Premier League’den Aaron Justin Lennon.
Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer KAP'a bildirildi.
Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Yeni 4 Eylül Stadyumu'na geçen Macaristan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı stadyumu gezdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollanda'nın Ajax takımından orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.