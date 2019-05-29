  • $6,0148
  • 6,7148
  • 247.998
  • 87.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:44 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:44

A Milli Takım'ın Yunanistan'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

A Milli Takım'ın Yunanistan'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

Türkiye ile Yunanistan A milli futbol takımları, 30 Mayıs Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçıyla 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 10 maçtan 7'sini Türkiye, birini Yunanistan kazandı.

Türkiye ile Yunanistan A milli futbol takımları 30 Mayıs Perşembe günü özel maçla tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Komşu iki ülkenin milli takımları, sonuncusu 17 Kasım 2015'te olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı.

Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Son maç hükmen galibiyet

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son müsabaka 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da oynandı. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Yunanistan'ın tek galibiyeti 2007'de

İki ülke arasındaki rekabette Yunanistan, Türkiye karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2007'de elde etti. 

İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 2007'de yapılan, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Yunanistan 1-0 kazandı. 

(AA)

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayramda hangi ünlü ne kadar kazanacak?

İşte tarihi Kuşlat Camisi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.