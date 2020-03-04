A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 17 Kasım'da çıkacak.
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı maçların programı şöyle:
3 Eylül:
20.45 Türkiye-Macaristan
6 Eylül:
20.45 Sırbistan-Türkiye
9 Ekim:
20.45 Rusya-Türkiye
12 Ekim:
20.45 Türkiye-Sırbistan
14 Kasım:
18.00 Türkiye-Rusya
17 Kasım:
20.45 Macaristan-Türkiye
Not: Maçların başlama saatleri Orta Avrupa saatine göredir.
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