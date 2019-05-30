A Milli Takım'ın konuğu Yunanistan! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Ay-yıldızlı ekipte tedavileri süren Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Takım'da burnunda kırık tespit edilen Ozan Kabak da aday kadrodan çıkarılmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan iki gün sonra da bu kez Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Özbekistan ile özel maçta karşılaşacak.

- Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Türkiye ile Yunanistan 11. kez rakip

Türkiye ile Yunanistan A milli futbol takımları özel maçla tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Komşu iki ülkenin milli takımları, sonuncusu 17 Kasım 2015'te olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı.

Türk Milli Futbol Takımı, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 2'si Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 5'i özel, biri de Akdeniz Oyunları maçı olmak üzere, geride kalan 10 maçta rakibini 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Yunanistan ise yalnızca 1 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5'i Atina, 5'i de İstanbul'daki bu maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü

- Son maç hükmen galibiyet

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son müsabaka 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da oynandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

- Yunanistan'ın tek galibiyeti 2007'de

İki ülke arasındaki rekabette Yunanistan, Türkiye karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2007'de elde etti.

İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nda 17 Ekim 2007'de yapılan, 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını Yunanistan 1-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Okay, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Cenk, Burak

Yunanistan: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis