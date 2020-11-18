A Milli Takımımızın savunma performansı yerlerde

Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.

Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.

Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.

Güneş'in kritik sınavı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.