A Milli Takımımız Cristiano Ronaldo'dan kurtuldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin sona ermesiyle, 12 Haziran-12 Temmuz’da düzenlenecek organizasyona katılacak 24 milli takımdan 20’si belli oldu. A Milli Futbol Takımı, H Grubu’nda Fransa’yla birlikte EURO 2020 vizesi alan ülke oldu. A Milli Futbol Takımı’nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020 fi nalleri kura çekimi 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak. Türkiye, Portekiz’le aynı torbada yer aldığı için grup aşamasında Ronaldo’yla rakip olmayacak. EURO 2020’ye katılacak son 4 takım ise Mart 2020’de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. EURO 2020 için son 4 bilet için 16 ülke mücadele edecek.

KURALAR YARIN

Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. B ve D Grupları’nda takımlar belli olurken, A ve C Grupları’ndaki ekipler ise bugün netleşecek. Her grupta yer alan 4 takım arasında yarı fi nal eşleşmeleri olacak. Yarı fi nali geçen ekipler fi nalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak. B Grubu’nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda yer alıyor. D Grubu’nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ile Belarus var. A Grubu’nda İzlanda, C Grubu’nda ise İskoçya, Norveç ve Sırbistan yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya’ın ise A veya C Grubu’na yarın UEFA tarafından yapılacak açıklamasıyla dahil olacak. Playoff kuraları ise yarın İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak playoff turu sonrası EURO 2020’ye katılacak 20 takım resmen belli olmuş olacak.