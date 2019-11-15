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  3. A Milli Takım'dan 14 Kasım'da bir tarihi başarı daha!

A Milli Takım'dan 14 Kasım'da bir tarihi başarı daha!

A Milli Takım'dan 14 Kasım'da bir tarihi başarı daha!

Milli Takımımız, İstanbul'da İzlanda ile berabere kaldı, elemelerin bitimine bir maç kala EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Futbolcusuyla, tribünleriyle, 82 milyon vatandaşıyla tek yürek olduk, adımızı beşinci kez Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdık.

Milli Futbol Takımımızı Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda 3. yaparak ülkemize futbolda en büyük başarıyı getiren Şenol Güneş, ikinci döneminde de Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürmesini bildi. Bu dönemde Güneş yönetiminde 11 maça çıkan Milliler, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, grup maçları bitmeden şampiyonaya gitmeyi başardı.

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Türkiye, Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçın sekizinde gol yemedi.

2. GÜNEŞ DÖNEMİ

İzlanda 0-0

Fransa (d) 1-1

Arnavutluk 1-0

Moldova (d) 0-4

Andorra 1-0

İzlanda (d) 2-1

Fransa 2-0

Özbekistan 2-0

Yunanistan 2-1

Moldova 4-0

Arnavutluk (d) 0-2

YİNE GÜNLERDEN 14 KASIM…

Tarih 14 Kasım 2001… Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takımımız, play-off baraj maçında Avusturya'yı 5-0 mağlup edip, 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanıyor… 18 senenin ardından tarih bir kez daha 14 Kasım… Milliler yine Şenol Güneş yönetimde… Bu kez yolculuğun adresi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası…

(Sabah)


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