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  3. A Milli Takım'da Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca kadrodan çıkarıldı

Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.

(AA)

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