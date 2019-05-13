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  3. A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçında karşılaşacak

A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçında karşılaşacak

A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçında karşılaşacak

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçları yapacak.

A Milli Futbol Takımı, ilk olarak 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. 

Milliler, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan'ın karşısına çıkacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati de 21.00. 

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te oynayacak ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran Salı günü İzlanda ile Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. 

(İHA)

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