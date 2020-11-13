A Milli Takım, Rusya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.
Fenerbahçe, tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'den gelen haberle sarsıldı. Başarılı futbolcunun kasık bölgesinde kısmı yırtık tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcu, 3-4 hafta forma giyemeyecek.
Bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin Süper Lig'de de yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı'nın alındığı açıklandı.
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.