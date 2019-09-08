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  3. A Milli Takım Beşiktaş Park'tan galip ayrıldı! Türkiye: 1 Andorra: 0 Maç sonucu

A Milli Takım Beşiktaş Park'tan galip ayrıldı! Türkiye: 1 Andorra: 0 Maç sonucu

A Milli Takım Beşiktaş Park'tan galip ayrıldı! Türkiye: 1 Andorra: 0 Maç sonucu

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra’yı Ozan Tufan’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazandık.

Millilerimize galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı.

Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte 5. maçında puanını 12'ye yükseltti. Andorra ise puanla tanışamadı.

Millilerimiz, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye

 

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