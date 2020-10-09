A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, bugün Almanya'daki son antrenmanını basına kapalı olarak yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena'da TSİ 17.30'da gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı. Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.
A Milli Takım kafilesi yarın TSİ 12.00'de Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya yolculuk edecek.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.
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