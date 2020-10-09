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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 22:41
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A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

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DHA

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, bugün Almanya'daki son antrenmanını basına kapalı olarak yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BELKAW-Arena'da TSİ 17.30'da gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasına geçildi. Farklı oyunların oynandığı bu çalışma esnasında A Milli takım futbolcuları arasında neşeli anlar yaşandı. Son bölümde ise Rusya maçının taktiğine dönük uygulamalar yapıldı.

A Milli Takım kafilesi yarın TSİ 12.00'de Almanya'nın Köln kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya yolculuk edecek.

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A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

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