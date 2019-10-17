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A Milli Takım 2019 yılına damga vurdu

A Milli Takım 2019 yılına damga vurdu

Şenol Güneş yönetiminde sadece bir yenilgi alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2019'da çıktığı maçlarda yüzde 80'lik galibiyet yüzdesine ulaştı ve Belçika, İtalya, Meksika va Rusya'nın ardından dünyanın en iyi 5. takımı oldu.

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A Milli Takım, 2019 yılında çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece İzlanda'ya yenildi. Dünya 3.'sü apoletli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde oynanan bu maçlarda yüzde 80'lik galibiyet yüzdesine ulaşan Ay-Yıldızlılar bu alanda dünyanın en iyi 5. takımı oldu. Belçika ve İtalya çıktıkları 8 maçı da kazanmayı başardı. Meksika 14 maçta 13 galibiyet, 1 yenilgiyle sahadan ayrılarak yüzde 92,8'lik galibiyet yüzdesi ile 3. sırayı aldı. Rusya ise 8 karşılaşmayı 7 galibiyet, 1 yenilgi sonrası yüzde 87,5'lik değere ulaşıp 4. oldu.

MİRCEA LUCESCU İLE 3 KEZ

Görevi Güneş'e devreden Lucescu ile 16 maça çıkan A Milli Takım bu karşılaşmaların sadece 3'ünü kazanabildi, 5 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve 17 gol atıp, 23 gol yedi. Türk Milli Takımı, Güneş ile ise 10 maçta 20 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Ay-yıldızlıların maç başına gol ortalaması 1,06'dan 2.00'ye çıkarken, yediği gol ortalaması 1,43'ten 0,30'a geriledi.

(Sabah)

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