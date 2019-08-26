A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'te 3 yaptı

Fener iyice gaza bastı! Adil Rami'den sonra şimdi de...

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Adil Rami’yi kadrosuna katmak üzere olan Sarı-Lacivertliler için İtalya’nın saygın basın organlarından La Gazetta dello Sport, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Hatem Ben Arfa'ya bonusların haricinde yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif etti.