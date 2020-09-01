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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 22:53
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A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı hazırlıkları sürüyor

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AA

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında 3 Eylül Perşembe günü Sivas'ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim ve Kamp Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

A Milli Futbol Takımı kafilesi, yarın saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcunun Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda katılacakları basın toplantısı saat 17.30'da başlayacak. Milliler, Macaristan maçı öncesi son çalışmasını da statta yapacak.

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