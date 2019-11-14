A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kaldı ve son maçlar öncesi EURO 2020’ye katılmayı garantiledi.
Türkiye ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri grup etabında karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri grup etabı dokuzuncu maçında İzlanda'yı konuk etti. A Milli Takım golsüz beraberlikle biten maçta EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi. Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetti. Şenol Güneş yönetimindeki A Miilli Takım, EURO 2020 yolunda turnuva biletini cebine koydu.