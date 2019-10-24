Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7478
  • 6,4025
  • 275.557
  • 100989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. A Milli Futbol Takımımız dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımımız dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımımız dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

Milli Takımımız, Şenol Güneş göreve başladığında 41. sırada yer alıyordu.

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1755 –

2 Fransa 1726 –

3 Brezilya 1715 –

4 İngiltere 1651 –

5 Uruguay 1642 1

6 Portekiz 1632 -1

7 Hırvatistan 1631 1

8 İspanya 1625 -1

9 Arjantin 1617 1

10 Kolombiya 1615 -1

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç'tan manidar paylaşım
Yasemin Özilhan soyuldu! Yaşadıklarını böyle anlattı...
Hazal Kaya'nın ayakkabıları olay oldu
Behzat Ç. dizisinde flaş gelişme! Erdal Beşikçioğlu dizinden ayrılıyor mu?
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/PKK´dan Barış Pınarı Harekâtı ile temizlenen Resulayn

Resulayn´da Belediye Binasına Türk Bayrağı Asıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

En kötü saç kesimleri

Yeni Golf'ün ilk görüntüleri internete sızdı