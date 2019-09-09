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  3. A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

- Aday kadro

A Milli Takım'ın Moldova maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

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