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  3. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenilerek 2019 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyondaki son 16 turu mücadelesinde, en iyi derecesi 11'incilik olan Türkiye ile 6 şampiyonluğu bulunan İtalya karşılaştı.

Ekipler, Fransa'nın Nantes kentinde oynanan maçın ilk 44 sayısını paylaştı. Son bölümde art arda 2 etkili servis atan Nelli, İtalya'nın ilk seti 25-22 almasını sağladı.

İkinci setin başında İtalya'nın bloklarını geçmekte zorlanan milliler, 6-2 geriye düştü. Daha iyi manşet performansı sergileyen İtalya, Türkiye'nin servis hatalarının da eklenmesiyle 2. seti 25-18 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Servisler ve sayıları bitirme konusunda daha başarılı olan İtalya, ilk bölümünde farkı 5 sayıya (12-7) çıkardığı 3. seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Adını çeyrek finale yazdıran İtalya, ev sahibi ülkelerden Fransa'nın rakibi oldu. Parc des Expositions Salonu'nda oynanan mücadele TRT SPOR 2'den naklen yayınlandı.

Salon: Parc des Expositions

Hakemler: Stephan Grieder (İsviçre), Olivier Guillet (Fransa)

İtalya: Piano, Giannelli, Juantorena, Anzani, Zaytsev, Antonov (Balaso, Candellaro, Sbertoli, Nelli, Lavia)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu (Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Batuhan Avcı, Selçuk Keskin)

Setler: 25-22, 25-18, 25-21

Süre: 30, 26, 29 (85 dakika)

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