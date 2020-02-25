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  • 25 Şubat 2020 Salı 00:23
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  • 25 Şubat 2020 Salı 00:23

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e deplasmanda mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e deplasmanda mağlup oldu

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenildi.

Karşılaşmaya art arda 3 üç sayılık basketle başlayan İsveç, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 7. dakikadaki dış atışıyla ilk kez öne geçen (12-13) Türkiye, ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan İsveç, 12. dakikada 24-20 öne geçti. Ev sahibi ekip, Hakanson'un üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle soyunma odasına 47-38 önde gitti.

Uzun mesafe şutlardaki başarısını sürdüren ve 3. periyodun bitimine 4,5 dakika kala farkı 15 sayıya (60-45) çıkaran İsveç, son 10 dakikaya da 67-55'lik skor avantajıyla girdi.

Türkiye, rakip sahada baskı yaparak başladığı son çeyreğin ilk 2,5 dakikasında farkı 6 sayıya (69-63) indirdi. Fakat İsveç, hücum ribauntları sonrası bulduğu ikinci şans sayıları ve Türkiye'nin yaptığı basit top kayıpları sayesinde mücadeleyi 87-80 kazandı.

Türkiye son sırada

Gruptaki ilk karşılaşmasında ağırladığı Hollanda'ya 72-65 yenilen ay-yıldızlılar, İsveç deplasmanından da mağlup ayrıldı.

D Grubu'nun diğer karşılaşmada ise Hırvatistan, konuk olduğu Hollanda'yı 69-59 yenerek 2'de 2 yaptı.

Hırvatistan böylece birer galibiyeti bulunan Hollanda ve İsveç'in önünde liderliğini sürdürdü. Türkiye ise son sıraya geriledi.

Salon: Ericsson Globe

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Wojciech Liszka (Polonya)

İsveç: Borg 6, Hakanson 23, Magarity 13, Czerapowicz 12, Engstrom 2, Lindqvist 11, Lofberg 14, Spires 4, Pantzar 2

Türkiye: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 17, Berkan Durmaz 11, Metecan Birsen 10, Semih Erden 6, Sertaç Şanlı 23, Buğrahan Tuncer 10, Göksenin Köksal 3, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak

1. Periyot: 18-20

Devre: 47-38

3. Periyot: 67-55

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