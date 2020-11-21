A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Orhun Ene getirildi

Ufuk Sarıca'nın ayrılığı sonrası A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldı.
23 KASIM'DA İMZALAR ATILACAK
Konuyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada “A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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