A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü'ne Orhun Ene getirildi

Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.