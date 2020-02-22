A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı

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Kayserispor 1 puanı son dakikada kaptı Kayserispor 1 puanı son dakikada kaptı Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.

Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! Koç ile Cengiz arasında tarihi zirveye damga vuran diyalog! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kazananı... Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kazananı... Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi heyecan dorukta... Ezeli rakiplerin tarihi randevusu öncesi iki takımın 19 yaş altı ekipleri karşı karşıya geldi... Fenerbahçe - Galatasaray 19 yaş altı derbisi bakın nasıl sonuçlandı... İşte detaylar...

Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Yenilmezler! Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel 11'ler Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Fatih Terim'den son dakika kararı! Derbide Falcao... Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...

Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Ersun Yanal'dan derbide sol bek sürprizi! Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...