  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Şubat 2020 Cuma 22:16
  • |
  • 21 Şubat 2020 Cuma 22:20

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için karşılaşmada "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu.

TSK mensuplarının Mehmetçik Tribünü'nden takip ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maçın hava atışı öncesi İdlib'de şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan 1. periyodun ilk 5 dakikası 6-5 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun bitime 3.40 dakika kala 3 sayılık basketiyle skor 10-10'da eşitliği sağladığı periyot, 18-17 Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

2. periyodun ilk 3 dakikası 24-24, 6. dakikası ise 29-29 eşitlikle geçildi. Türkiye'nin Melih Mahmutoğlu, Semih Erden ve Berkan Durmaz ile Hollanda'nın ise Roeland Schaftenaar, Kherrazi ve De Jong ile hücumda etkili olduğu ilk yarı sonucunda,  soyunma odasına konuk ekibin 41-38 üstünlüğüyle girildi.

Maçta 3. periyodun ilk 5 dakikası Kartal Özmızrak ve James Metecan Birsen'in basketleri sonucunda Türkiye'nin 51-46 üstünlüğüyle geçildi. Periyot, 54-54 eşitlikle sona erdi.

Milli takımın sadece 3 sayı kaydedebildiği son periyodun ilk 5 dakikası, Hollanda'nın 58-57 üstünlüğüyle geçildi. Ay-yıldızlılar suskunluğunu periyodun 6 dakikası geride kalırken Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle bozdu: 60-58. Türkiye, Hollanda'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skor 60-66'da oyunu molayla kesti. Molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Gintaras Vitkauskas (Litvanya)

Türkiye: Doğuş Balbay, James Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Kartal Özmızrak 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Tolga Geçim 5, Metin Türen

Hollanda: Williams 2, De Jong 12, Kherrazi 5, Kok 2, Kloof 27, Franke 16, Vries, Mars, Roeland Schaftenaar 6, Kuta, Olaf Schaftenaar 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 38-41

3. Periyot: 54-54

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Geleneksel Sporlar ve Oyunların İhyası İçin Uluslararası Etnospor Forumları

title

Kupada yarı final maçlarının programı açıklandı

title

Denizlispor, Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı
A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımımız mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 mağlup oldu.

Sivasspor'dan tek kurşun!
Sivasspor'dan tek kurşun!

Sivasspor'dan tek kurşun!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın açılış maçında Sivassspor, kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u penaltıdan bulduğu golle mağlup etti

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, yarın oynanacak olan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...
Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

Valilikte derbi buluşması! İlk açıklama...

İstanbul'u bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüp başkanlarını ağırladı.

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle
Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş'tan 'kural hatası' kararıyla ilgili flaş hamle

Beşiktaş, Göztepe maçıyla ile ilgili itirazın Tahkim Kurulu'na taşındığını açıkladı.

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi
Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi

Sergen yeni transferi beğenmedi ve geri gönderdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların denemek için Türkiye’ye getirdiği ve idmana çıkardığı Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.