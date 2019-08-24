97 günlük hasret bitiyor! Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11ler

AKŞAM
SARI-Kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. Haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. G.Saray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala da şampiyonluğunu ilan etmişti. 97 günlük hasret ise Konya maçıyla tamamlanıyor.
TERİM’İN CEZASI BİTİYOR
G.Saray’da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasındaki Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.
MUHTEMEL 11’LER:
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Adem, Feghouli, Babel, Diagne
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Daci, Jonsson, Bajic
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