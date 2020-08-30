94. Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory'

AKŞAM

94. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Call To Victory' kazandı.

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nun galibi oldu.

2400 metre çim pistte yapılan dev derbide 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere, 3 yaşlı 15 İngiliz tayı büyük kupa için ter döktü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen ve 2020 yılının şampiyon tayının belirlendiği koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL.

Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak. Pandemi nedeniyle koşu seyircisiz gerçekleştirildi.