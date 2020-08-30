94. Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory'

Jokey Ahmet Çelik, üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nun galibi oldu.
2400 metre çim pistte yapılan dev derbide 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere, 3 yaşlı 15 İngiliz tayı büyük kupa için ter döktü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen ve 2020 yılının şampiyon tayının belirlendiği koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL.
Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak. Pandemi nedeniyle koşu seyircisiz gerçekleştirildi.
��️���� 94. Gazi Koşusu'nda 'Call To Victory'nin 12-14 boy geriden gelip birinci olduğu o tarihi anlar (TRT Spor)pic.twitter.com/RzWfXtmgZ3— Akşam Spor (@aksamspor) August 30, 2020
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
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Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.