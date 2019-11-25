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9 yılın en iyi Fırtına'sı

9 yılın en iyi Fırtına'sı

22 puanlı Trabzon, son 9 sezonun en iyi performansını sergiledi.

AKŞAM

TRABZONSPOR, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puanı hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda ise tam 29 puan toplamıştı.


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