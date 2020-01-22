9 yıl sonra geri dönüş

AKŞAM
SARI-KIRMIZILI takımın taraftar grubu ultrAslan’ın, “Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir” açıklamasının ardından “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” mesajını yazarak geri dönüşünün fitilini ateşleyen Arda Turan’da belirsizlik bitiyor. Fatih Terim’in, “Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı” demişti.
YILLARDIR FUTBOL OYNAMIYOR!
Bu ayın sonunda 33 yaşına girecek futbolcunun, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan para almadan oynayacağı konuşuluyor. Arda’nın Barcelona’yla mukavelesi de bu sezon sonu bitecek. 9 yıl sonra tecrübeli futbolcunun yuvasına dönme ihtimali belirdi. Galatasaray taraftarları ise bu transferde adeta ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kısım, Arda’ya kucak açarken diğer taraftarlar transfere kesinlikle karşı çıktı. Muhalif görüştekiler, “Adı ve geçmişi ne olursa olsun 3 yıldır top oynamayan adam alınmaz” fikrinde birleşti.
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.
G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.
Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.
Golleri, kırmızı kartı ve heyecanıyla Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.