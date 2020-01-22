  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

9 yıl sonra geri dönüş

9 yıl sonra geri dönüş

Paylaş

G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.

AKŞAM

SARI-KIRMIZILI takımın taraftar grubu ultrAslan’ın, “Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir” açıklamasının ardından “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” mesajını yazarak geri dönüşünün fitilini ateşleyen Arda Turan’da belirsizlik bitiyor. Fatih Terim’in, “Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı” demişti.

YILLARDIR FUTBOL OYNAMIYOR!

Bu ayın sonunda 33 yaşına girecek futbolcunun, sezon sonuna kadar Galatasaray’dan para almadan oynayacağı konuşuluyor. Arda’nın Barcelona’yla mukavelesi de bu sezon sonu bitecek. 9 yıl sonra tecrübeli futbolcunun yuvasına dönme ihtimali belirdi. Galatasaray taraftarları ise bu transferde adeta ikiye bölündü. Sosyal medyada bir kısım, Arda’ya kucak açarken diğer taraftarlar transfere kesinlikle karşı çıktı. Muhalif görüştekiler, “Adı ve geçmişi ne olursa olsun 3 yıldır top oynamayan adam alınmaz” fikrinde birleşti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

3 büyük risk altında!

title

Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe için limit artımı açıklaması

title

Galatasaray yönetiminden Özgür Savaş Özüdoğru istifa ettiğini açıkladı

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

3 büyük risk altında!
3 büyük risk altında!

3 büyük risk altında!

3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu
Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

Burak Yılmaz'ın 4 haftalık suskunluğu

34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.

'Disiplini sulandırmayın'
'Disiplini sulandırmayın'

'Disiplini sulandırmayın'

TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.

9 yıl sonra geri dönüş
9 yıl sonra geri dönüş

9 yıl sonra geri dönüş

G.Saray ve Arda Turan’ın yolları kesişebilir. Uzun süren belirsizlik yakında bitebilir. Fatih Terim onu çok istiyor. Taraftar ise konuyla alakalı ikiye bölünmüş durumda.

Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!
Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!

Fatih Terim Arjantinli yıldızı Cimbom'a istememiş!

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.

Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok
Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok

Nefesleri kesen Londra derbisinde kazanan yok

Golleri, kırmızı kartı ve heyecanıyla Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea ile Arsenal arasındaki Londra derbisi 2-2 sona erdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.