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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 23:35
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8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

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İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tarihi günler yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu tarihi günlerde, birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. Okçular tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 60 yıl dönümü hatırlandı. Milli kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıldönümündeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye başladığı sürecin başında olduklarını ifade ederek, "Küresel salgın sürecinde, tarihi dönemde 'okçu kardeşlerimiz yeniden müsabakalara çıktılar' diyeceğiz. 'Mete rekor atmıştı' diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak düşünmememiz lazım" dedi.

Ülke ve millet olarak Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "15-20 yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un yaşandığı süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada batı medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiye çok daha doğru tedbirler almayı başardık" diye konuştu.

Sporda da gerçekleştirilen yatırımların ödüllerini alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye sadece sporda ve sağlıkta değil; eğitim, kültür, ekonomide de toplumsal hayatta da damgasını vuracak" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan, klasik yay erkekler kategorisinde dereceye giren sporcuların ödül seremonisinde yer aldı.

Ödül töreni öncesi Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirilirken, Fetih Duası okundu. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisi video gösterimiyle şiirini okudu.

Tören sırasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü de kutlanırken, Mehter dinletisi eşliğinde aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

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