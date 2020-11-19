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aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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89 yıl sonra gelen tarihi hezimet

89 yıl sonra gelen tarihi hezimet

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AKŞAM

Panzerler'in İspanya'dan yarım düzine gol yemesi dünyayı salladı. Alman basını, 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrasında Milli Takım oyuncularını ve teknik direktör Löw'ü yerden yere vurdu. Bild, “1931'den sonra büyük iflas” başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Almanlar, en son Avusturya'ya 6-0 yenilmişti.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında salı akşamı Almanya, İspanya ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Sevilla’da oynanan maçı İspanyollar 6-0 gibi tarihe geçen bir skorla kazandı. Almanya’nın İspanya karşısında aldığı bu yenilgi ise tüm dünyada gündem oldu. Alman basını ise bu farklı yenilgiyi ‘tarihi hezimet’ olarak gördü ve milli takım oyuncularını ile Teknik Direktör Joachim Löw’ü yerden yere vurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild “1931’den sonra büyük iflas” başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

6 GOLE RAĞMEN EN İYİSİ NEUER 

Panzerler, tarihinde en son 1931’de Avusturya’ya karşı sahadan 6-0’lık skorla mağlup ayrılmıştı. 89 yıl sonra gelen bu hezimet sonrası ülkedeki herkes şok yaşarken, “dw.com” maçın en iyisi olarak ise kaleci Neuer’i gösterdi. 34 yaşındaki kalecinin birçok pozisyonda golü engellediğine değinilen haberde, “Altı gol yemesine rağmen maçın en iyi oyuncusu Neuer. Bunu söylemek biraz tuhaf oluyor ama Bayern kalecisi olmasaydı. Almanya başka bir ilki başarabilirdi.” ifadelerine yer verildi.

ALMANLAR LÖW İLE DALGA GEÇTİ 

Alman basını, maç sonu teknik direktör Löw’ün yaptığı açıklamaları da manşete taşıdı. Maç sonunda adeta dili tutulan ve ‘Bir şekilde dağıldık. Bir şekilde her şey durdu. Bir şekilde…’ diyerek açıklama yapan Löw’ün konuşmasında tam 11 kez ‘bir şekilde’ kelimesini kullanması Almanları kızdırdı. Alman basını tecrübeli teknik adamın bu konuşmasıyla dalga geçti. Löw’ün konuşmaları alay konusu olurken, 14 yıldır milli takımı çalıştıran tecrübeli antrenörün artık ayrılması gerektiği vurgulandı.

LÖW’E GÜVEN TAM

Almanya Milli Takım Direktörü Oliver Bierhoff, Löw’e güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Alman futbol adamı, “İşini kaybetme tehlikesi yok. Bir oyunla hiçbir şey değişmez. Önümüzdeki turnuvaya hazırlanmalıyız.” dedi. 

"BOATENG’İ ALIN!.."

Almanya'nın ağır yenilgisinden sonra Mesut Özil, “Jerome Boateng’i geri alma zamanı” şeklinde tweet attı. Özil’in bu alaycı tavrı da Alman ve İngiliz basınında geniş yankı buldu. Mesut bu tweetiyle Löw’ün kadro tercihlerini eleştirdi.

MESUT SADIK

Öte yandan Arsenal kalecisi Bernd Leno, “Mesut hâlâ takımın bir parçası ve bizimle birlikte çalışıyor. Hem sahada hem de soyunma odasında kesinlikle profesyonelce davranıyor. Açıkçası bu onun için hayal kırıklığı yaratan bir durum. Ancak Mesut bunu iyi idare ediyor ve kesinlikle sadık.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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