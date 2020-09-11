83 milyon santrada

SÜPER Lig’de heyecan, 47 günlük aranın ardından bugün başlıyor... Bu sezon 21 takımın mücadele edeceği 420 maçlık periyot, pandeminin gölgesinde Rize’de start alıyor.
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki saat 20.00’de başlayacak olan açılış mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.
11 ismi kadrosuna katarak yaz aylarında gündemden düşmeyen Fener, Rize deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolundaki ilk engelden zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. F.Bahçe’de Erol Bulut da ilk kez resmi bir maça çıkacak. İlk 11 merak konusu
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı doğrultusunda Ozan Tufan transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-Beyazlı yönetim, milli futbolcuya karşılık sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı planlıyor. Yeni transferler sonrası forma şansının azaldığını düşünen Ozan Tufan da eski hocası Sergen Yalçın ile tekrar çalışmaya olumlu bakıyor.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.