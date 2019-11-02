Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 80 bin Tractor Sazi taraftarı, İstiklal maçında stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti

80 bin Tractor Sazi taraftarı, İstiklal maçında stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti

80 bin Tractor Sazi taraftarı, İstiklal maçında stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti

İran Liginde mücadele eden Tractor Sazi'nin, İstiklal ile oynadığı maçta 80 bin kişi ‘Türkiye’ tezahüratında bulundu. Taraftarlar ayrıca asker selamı da vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör'ün taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI

Taraftarlar hep bir ağızdan ‘Türkiye tezahüratı yaptı.

Ayrıca yaklaşık 80 bin taraftar asker selamı da vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini gösterdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den manidar paylaşım!
Demet Özdemir'den Can Yaman itirafı
Ameliyat olacağını duyurdu: İki çocuğa kim bakacak?
Serenay yerine Bensu 
<p>Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resulayn ilçesinde, temiz içme suyu temini

Barış Pınarı Harekatı İle Terörden Temizlenen Rasulayn´da Su Kuyusu Açıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muğla'daki o sırrı nükleer fizikçiler çözdü! Heyecanlandıran araştırma

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)