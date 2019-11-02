80 bin Tractor Sazi taraftarı, İstiklal maçında stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti

İran'ın Tebriz bölgesinin takımı olan Traktör'ün taraftarları, İstiklal maçında futbol tarihine damga vuracak görüntülere imza attı.

80 BİN KİŞİ "TÜRKİYE" DİYE HAYKIRDI

Taraftarlar hep bir ağızdan ‘Türkiye tezahüratı yaptı.

Ayrıca yaklaşık 80 bin taraftar asker selamı da vererek Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini gösterdi.