8 yılın fırtınası

AKŞAM

SÜPER Lig’de 11’inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 19’a yükselten Trabzonspor, 11’inci haftalar baz alındığında son 8 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan hanesine yazdıran Fırtına, 2018-19 sezonunun ilk 11 haftasında 16, 2017-16 sezonunda 13, 2016-15 sezonunda 11, 2015-16 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 18, 2013-14 sezonunda 17, 2012-13 sezonunda 16 ve 2011- 12 sezonunun 11 haftalık bölümünde 20 puan toplamıştı. 2010-11 sezonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden Bordo-Mavililer, bu sezon aynı dönemde 20 gole ulaştı. Karadeniz ekibi 16 maç sonra kalesini gole kapatmayı da başardı.

BU RUH YETER

YEREL basın Trabzonspor’u överken, hakem Abdulkadir Bitigen’in kararlarına yönelik eleştiriler başlıklar kullandı:

Günebakış: Hayata dönüş! Trabzonspor, 10 kişi mücadele ettiği maçta Alanya’yı dize getirdi.

Karadeniz: Siz topunuz gelin. Bu ruh bu yürek hepinize yeter.

Taka: Alayına isyan, zirveye selam. Trabzonspor ikinci yarıda ruhunu ortaya koydu, hem hakemi, hem de Alanya’yı yendi.

Kuzey Ekspres: Fırtına söktü aldı. Trabzonspor 10 kişi ile Alanya’yı ezdi, zirve yarışını sürdürdü.

Karadeniz’den Sonnokta: Hakemi de Alanya’yı da yendik.