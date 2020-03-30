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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 15:01
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 15:01

8 yıl sonra Trabzonspor'da buluştular

8 yıl sonra Trabzonspor'da buluştular

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Trabzonspor'un başarılı oyuncuları Pereira ve Guilherme 8 yıl sonra Süper Lig'de bordo-mavili forma altında buluşarak ortak oldular. Takım kaptanı Jose Sosa ise iki oyuncunun ortaklığına vatandaşı Campi ile cevap verdi.

Koronavirüsü nedeniyle Süper Lige verilen arada oyuncular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sıkıntılı süreçte evlerinde kalarak bir birleriyle görüşme imkanı bulamayan oyuncular sosyal medya üzerinde yaptıkları antrenmanları paylaşırken bir birlerine de mesajlar göndererek moral bulmaya çalışıyorlar. Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira da , sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında geliyor.

Başaralı sağ kanat oyuncusu Pereira, devre arasında Yeni Malatyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Brezilyalı oyuncu Guılherme ile Portekiz’de bir birlerine rakip oldukları maçın fotoğrafını paylaştı. Söz konusu dönemde Pereira, Sporting Lizbon forması giyerken, Guılherme ise Gil Vicente forması giyiyordu. İki oyuncu 8 yıl sonra bordo-mavili takımda buluştu. Portekizli oyucu ’en iyi ortak kim’ sorusuna Guılherme ile birlikte olan fotoğrafını paylaşırken, takım kaptanı Sosa ise Campi ile ayak tenisi oynadıkları anın fotoğrafını paylaşarak Pereira’ya yanıt verdi.

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