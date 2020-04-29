8 haftayı gençlerle oynayacağız

Ahmet Nur Çebi: Kalan 8 haftamız var ve bu haftalarda yola genç futbolcularımız ile devam edeceğiz. Sergen Yalçın hocamızın da bu yönde bir kararı var.

AKŞAM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuştu…Birbirinden önemli açıklamalar yapan Çebi, liglerin devam etmesi halinde genç oyuncularla maçlara çıkacaklarını söyledi: “Kalan 8 haftamız var ve bu haftalarda yola genç futbolcularımız ile devam edeceğiz. Sergen Yalçın hocamızın da bu yönde bir kararı var. Beşiktaş olarak özümüze döneceğiz. Seneye genç oyuncularla yola devam edeceğiz, sözleşmesi olan oyuncuları ne yapacağız, henüz bilmiyoruz.”

Çebi şöyle devam etti: “Bankalar ile yapılan anlaşma sonrası seçim kararı alındı. Gelirlerin hepsi temlik altında. Bütün gelirleriniz bankaya gidiyor ve kulübe hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir anlaşma yapamazsın. Anlaşmanın yeniden revize edilmesi gerekiyor. Sponsorlar azalıyor. Faiz artıyor. Yıllık 450 Milyon TL faiz ödemesi var. Bu krizden sonra inşallah faizler artmayacaktır, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için uğraşıyor."