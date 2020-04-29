8 haftayı gençlerle oynayacağız

AKŞAM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’a konuştu…Birbirinden önemli açıklamalar yapan Çebi, liglerin devam etmesi halinde genç oyuncularla maçlara çıkacaklarını söyledi: “Kalan 8 haftamız var ve bu haftalarda yola genç futbolcularımız ile devam edeceğiz. Sergen Yalçın hocamızın da bu yönde bir kararı var. Beşiktaş olarak özümüze döneceğiz. Seneye genç oyuncularla yola devam edeceğiz, sözleşmesi olan oyuncuları ne yapacağız, henüz bilmiyoruz.”
Çebi şöyle devam etti: “Bankalar ile yapılan anlaşma sonrası seçim kararı alındı. Gelirlerin hepsi temlik altında. Bütün gelirleriniz bankaya gidiyor ve kulübe hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir anlaşma yapamazsın. Anlaşmanın yeniden revize edilmesi gerekiyor. Sponsorlar azalıyor. Faiz artıyor. Yıllık 450 Milyon TL faiz ödemesi var. Bu krizden sonra inşallah faizler artmayacaktır, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için uğraşıyor."
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
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Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.