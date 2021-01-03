8 gollü çılgın maç sonrası Inter, Serie A'da zirveye yerleşti

Inter, ligde 15. haftanın açılış maçında Giuseppe Meazza Stadı'nda Crotone'yi ağırladı.
Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Niccolo Zanellato ile konuk ekip açarken, Inter 20. dakikada Lautaro Martinez ve 31. dakikada Luca Marrone'nin (kendi kalesine) attığı golle 2-1 öne geçti.
Crotone'nin 36. dakikada Vladimir Golemic ile penaltıdan bulduğu gol, ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.
İkinci yarıda oyunda üstünlüğü kuran Inter, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.
Ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Inter, 36 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Milan'ın önünde lider oldu. Crotone ise 9 puanla 15. sırada kaldı.
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu ve Marcao'nun tartışılan hareketi hakkında konuşan Dilmen, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklendi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan Mesut Özil için Fenerbahçe yeni bir formül devreye soktu. Sarı-Lacivertliler, Musa Sow'da olduğu gibi Özil'i de sponsorların desteğiyle kadrosuna katmak için hamle yapacak. Fenerbahçe transferde oyuncunun asla ‘hayır' diyemeyeceği isimleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.
Almanya'nın prestijli gazetelerinden Bild, Schalke 04'ün Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı aldığını yazdı. Milli futbolcu ile Fenerbahçe görüşmeler yürütüyor.