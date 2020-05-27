8. Fetih Kupası yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek organizasyona, Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliği yapacak.
İki gün sürecek 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek.
Milli okçular, yaptıkları açıklamada, uzun bir aradan sonra organizasyonda mücadele edecek olmaktan duydukları heyecanı dile getirdi.
Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Yeşim Bostan'ın da yer aldığı milli sporcular, yarışmayı çok özlediklerini ve bu organizasyonun herkes için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.
Bu yıl sadece İstanbul genelinden 128 sporcunun katılacağı 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise salgın sonrası okçuluk alanında gerçekleştirilen ilk müsabaka olacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kadın basketbolda küçülmeye gideceklerini duyurdu. Sipahioğlu, "Mali krizlerin dinmediği şu tabloda, alınan küçülme kararını çok doğru buluyorum. Önümüzdeki sezon kadın basketbolda takım bütçesi, yani toplam oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.
İngiltere İkinci Futbol Ligi (EFL League Two) ekiplerinden Morecambe'de forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Christian Mbulu, hayatını kaybetti.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları bu şekilde ilerlerken, dış transfer için de oyuncu arayışları devam ediyor. Dört koldan futbolcu taramaya devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.