71 milyon sterlin... Kai Havertz, Chelsea'de

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.