7 Tepeli Şehir'de 7. kez şampiyon

AKŞAM

Formula 1 Türkiye GP'de kazanan İngiliz pilot, 7. kez dünyanın zirvesine çıktı. İstanbul'daki yarışı kazanan Lewis Hamilton, kariyerinin 7. şampiyonluğuna İstanbul'da ulaştı! Böylece efsane Schumacher'in rekorunu da egale etti.

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefesleri kesti. Yarışa 6. sırada başlayan Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, müthiş bir performansla birinci sıraya kadar yükseldi ve yarışı lider tamamladı. Hamilton, bu sonuçla Formula 1 şampiyonluğunu da resmen garantilemiş oldu. İngiliz pilot, kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu kazandı ve Michael Schumacher’i de böylece şampiyonluk sayısında yakaladı.



Lewis Hamilton, yarışın ardından gözyaşlarını tutamadı ve uzun süre de aracın içinden çıkamadı.

"RÜYALARIMIN ÖTESİNDE"

Türkiye GP’de Racing Point’ten Sergio Perez ikinci, Ferrari’den Sebastian Vettel üçüncü oldu. Hamilton, “Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Benim için çok zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik.” ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE HARİKA"

Yarıştan sonra S Sport’a da konuşan Lewis Hamilton, “Türkiye’ye sadece yarış için değil, tatillerde de geliyorum. Harika bir ülke. İnanılmaz bir tarihi var. Dünya şampiyonluğunu kazanmak için daha iyi bir yer olamazdı.” açıklamasını yaptı. Öte yandan yarışı kazanan İngiliz Lewis Hamilton ve diğer pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim etti.



"UMARIM DÖNERİZ"

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, “Türkiye’ye dönmek harika... Burada inanılmaz bir pist var ve herkes bize çok iyi davrandı. Umarım önümüzdeki yıllarda da burada yarışırız.” açıklamasını yaptı.



3 GÜNDE 100 MİLYON DOLAR

F1’in Türkiye’nin tanıtımına 300 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor. Sadece takımların aldıkları hizmetlerin İstanbul’a katkısı ise 100 milyon doları buldu.



2 MİLYAR İNSAN TAKİP ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 14. yarışı Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini dünya genelinde 2 milyar insan izledi.



HEYECANLA İZLEDİLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yarışı izledi. Öte yandan A Milli Futbol Takımımız da yarışı Rusya maçı öncesi kampta takip etti.



PİLOTLARDAN IRKÇILIĞA TEPKİ

Pilotlar yarış öncesinde diz çökerek, dünyada yaşanan ırkçı eylemlere tepki gösterdi.



TAKIMLAR

1- Mercedes 504 Puan



2- Red Bull 240 Puan

3- Racing Point 154 Puan

PiLOTLAR KLASMANI

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Sergio Perez (Racing Point)

3- Sebastian Vettel (Ferrari)