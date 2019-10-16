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  3. 7 oldu... Norveç'in golü Sörloth'tan

7 oldu... Norveç'in golü Sörloth'tan

7 oldu... Norveç'in golü Sörloth'tan

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Romanya'nın Norveç karşısındaki beraberlik golünü atarak takımına 1 puanı getirdi.

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. 

Romanya 62. dakikada Mitrita'nın golüyle 1-0 öne geçti. 

Norveç'in golü ise 90+2'de Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'tan geldi. 

Bu sonuçla 14 puanlı Romanya 3. sırada 11 puanlı Norveç ise 4. sırada yer aldı. 

Takımına bir puanı getiren Norveçli oyuncu bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 7. golünü kaydetti.  (TRT SPOR)

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