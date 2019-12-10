7 milyon sağlığa, 7 milyon spora

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

TÜRK asıllı Alman yıldız Mesut Özil oynadığı futbolunun yanı sıra yaptığı bağışlarla da gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Başarılı futbolcu, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kişiye yardım ediyor. Haftada 415 bin euro kazanan Müslüman süper yıldız, dünyadaki açlık, hastalık ve evsizlik ile mücadele ediyor. Mesut, evlendiği gün Türkiye’deki 16 mülteci kampında yaşayan 100 bin insanın yemek masraflarını karşılamıştı. Yardımsever Özil’in, memleketi Zonguldak Devrek’te de 2 önemli projede katkısını AKŞAM ortaya çıkardı.

AKADEMİ MAYIS AYINDA BİTECEK

Mesut, 2017 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesine Futbol akademisi yapma kararı aldı ve bunu yetkililerle paylaştı. Ancak bu inşaat konusunda bazı sorunlar yaşandı. Yardımsever oyuncunun avukatı geçtiğimiz ay Devrek’e giderek bu sorunu çözdü. İstanbul’da önemli bir müteahhitle görüşüldü. Yeni bir anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre yarım kalan spor tesisi en geç mayıs ayında teslim edilecek. Futbol akademisi 450 metre kare bir arazinin üzerine yapıldı. 3 katlı tesisin içerisinde genç sporcular tüm faaliyetlerini yapacak. Açılışa Mesut Özil’in de katılması bekleniyor. Tesis için 7 milyon lira harcandı.

NELER YAPIYOR, KİMSE BİLMİYOR

Mesut’un Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi’nin temeli için Sağlık Bakanlığına zamanında 7 milyon lira bağışta da bulunduğu ortaya çıktı. Bu bağışla hastanenin ilk temelleri atıldı. Mesut, Devrek köyünde ihtiyaca muhtaç olanlara da gereken yardımı fazlasıyla yapıyor. Mesut’un bir akrabası konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbol akademisini tamamen kendisi yaptıracak. Buraya Mesut’un avukatı geldi. Sorunu tamamen çözdüler. Nisan, Mayıs ayında tesis teslim edilecek. Bazı kişiler çıkıyor, ‘Mesut memleketine ne yaptı’ diyorlar. Neler yapadı ki! İlçedeki devlet hastanesinin temeline 7 milyon lira bağışladı.”

EViNiN DUVARINA ASTI

MESUT Özil’in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun basına çok fazla yansımayan yönlerini anlattı. Söğüt, Mesut’un annesi Gülizar Özil’in nasihatını da açıkladı. Musut’un evinin duvarına astığı o nasihatte, “Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin” ifadeler yer alıyor. Mesut da bunu yaşam ilkesi edindi.

KENYA’DA OZiL FC

KENYA’DA bir çoban çocuğu tişörtüne el yazısıyla, “Özil 10” yazmıştı. Bundan haberdar olan Mesut Özil, köye koliler dolusu forma ve krampon yollamıştı. Çok mutlu olan Nairobili çocuklar köylerinin takımının ismini ‘Özil FC’ olarak değiştirmişti.

EMERY’E VEDA ETTi

MESUT, Arsenal’den ayrılan hocası Unai Emery’e veda etti. 48 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile Mesut arasında sorunlar çıkmıştı. Özil’in Emery’e özel veda etmesi İngiliz basınında büyük yankı buldu.