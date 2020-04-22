7. Koğuştaki Mucize, Medel'i de ağlattı

Neymar'dan sonra Medel de “7. Koğuştaki Mucize” filmini izledi ve ağladı!..

AKŞAM

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve şu anda Bologna’da oynayan Medel de “7. Koğuştaki Mucize” filminde duygusal anlar yaşadı. Bundan bir süre önce PSG’nin dünya yıldızı Neymar, bu filmle ilgili, “Harika bir yapım. Çocuklar gibi ağladım” demişti. Medel de artık çok ünlü olan Türk filmini izlerken ağladı. Karısı, bu özel anları, sosyal medyadan paylaştı.