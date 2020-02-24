7 gollü maçta kazanan Paris Saint-Germain oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1), Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux'yu 4-3 yendi.
Ligue 1'in 26. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile puan tablosunun orta sıralarındaki Bordeaux karşılaştı.
PSG'li oyuncular, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden Çin'e destek vermek için "Güçlü kal Çin" anlamına gelen "Stay Strong China" yazılı formalarla sahaya çıktı.
Ev sahibi PSG, gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı, Cavani'nin 25, Marquinhos'un 45+2 ve 63, Mbappe'nin 69. dakikadaki golleriyle 4-3 kazandı. Bordeaux'un gollerini 18. dakikada Hwang, 45+5'inci dakikada Pablo ve 83. dakikada Pardo kaydetti.
Cavani, PSG formasıyla resmi maçlarda 200 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.
PSG'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.
Puanını 65'e yükselten PSG, en yakın takipçisi Olympique Marsilya ile arasındaki farkı 13 puana çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig’de derbi mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
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GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, bu zafere tam 7 bin 368 gün sonra ulaşabildi.
KADIKÖY’DE skoru G.Saray adına 1-1’e getiren golü atan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk’un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu.