7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Çaykur Didi Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
13'üncü dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Skoda, Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 1-0.
17'nci dakikada Ekuban'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, yerden düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
21'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla arka direkte boş durumda kalan Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi: 1-2.
34'üncü dakikada Samudio'nun sol kanattan ceza sahasında gönderdiği ortada Skoda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
42'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Nwakaeme bekletmeden yerden sert bir şut çıkartarak topu ağlara gönderdi: 2-3.
45'inci dakikada Marlon'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.
48'inci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Chatziisaias'ın kafasında seken topla arka direkte buluşan Abdullah'ın şutunda top ağlara gitti: 3-4
Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 4-3 kazandı.
Futbol: Hazırlık maçı
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Chatzissias, Abdullah Durak (Dk. 70 Burak Albayrak), Emirhan Topçu (Dk. 46 Alberk Koç), Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Baiano (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Yasin Pehlivan (Dk. 77 Diomande), Samudio (Dk. 70 Nadir Çiftçi), Michalak (Dk. 64 Tunay Torun), Boldrin (Dk. 73 Engin Bekdemir), Skoda (Dk. 64 Kemal Rüzgar)
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Xavier, Trondsen (Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi), Campi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Edgar Le, Nwakaeme (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Ekuban (Dk. 83 Kerem Baykuş), Pereira (Dk. 47 Serkan Asan)
Goller: Dk. 13, Dk. 34 (Penaltıdan) Skoda, Dk. 47 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Ekuban, Dk. 21 Abdulkadir Ömür, Dk. 42 Nwakaeme, Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.
Çin ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İsrailli forvet Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.