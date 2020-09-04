  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 20:03
  • |
  • Son Güncelleme:

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

Paylaş

İHA, AA

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Çaykur Didi Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

13'üncü dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Skoda, Çaykur Rizespor'u öne geçirdi: 1-0.

17'nci dakikada Ekuban'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, yerden düzgün bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

21'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla arka direkte boş durumda kalan Abdülkadir Ömür topu ağlara gönderdi: 1-2.

34'üncü dakikada Samudio'nun sol kanattan ceza sahasında gönderdiği ortada Skoda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

42'nci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Nwakaeme bekletmeden yerden sert bir şut çıkartarak topu ağlara gönderdi: 2-3.

45'inci dakikada Marlon'un sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

48'inci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Chatziisaias'ın kafasında seken topla arka direkte buluşan Abdullah'ın şutunda top ağlara gitti: 3-4

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor mücadeleyi 4-3 kazandı.

Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Chatzissias, Abdullah Durak (Dk. 70 Burak Albayrak), Emirhan Topçu (Dk. 46 Alberk Koç), Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Baiano (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Yasin Pehlivan (Dk. 77 Diomande), Samudio (Dk. 70 Nadir Çiftçi), Michalak (Dk. 64 Tunay Torun), Boldrin (Dk. 73 Engin Bekdemir), Skoda (Dk. 64 Kemal Rüzgar)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Xavier, Trondsen (Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi), Campi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Edgar Le, Nwakaeme (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Ekuban (Dk. 83 Kerem Baykuş), Pereira (Dk. 47 Serkan Asan)

Goller: Dk. 13, Dk. 34 (Penaltıdan) Skoda, Dk. 47 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Ekuban, Dk. 21 Abdulkadir Ömür, Dk. 42 Nwakaeme, Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!
Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası
Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu
7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı
Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Lazio, Vedat Muriqi'i resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı İtalyan devi Lazio'nun teknik direktörü Simone Inzaghi, Kosovalı golcüyle ilgili ilk kez konuştu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, “Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında ancak bizde bu transfer için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti
Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti

Fener'e bir bedava transfer daha! Sözleşmesini feshetti

Çin ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen ve Fenerbahçe'nin gündemindeki İsrailli forvet Eran Zahavi, kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor
G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor
Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor

Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.