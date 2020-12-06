6'sı Vedat Muriqi etti!

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio’ya sattığı santrfor Vedat Muriqi, geçen yıl ilk 10 haftada 5 gol bulmuştu. Muriqi’nin yerine gelen Samatta, Cisse, Kemal Ademi 4 golde kaldı. Kanatlarda forma giyen ama alternatif pozisyonu santrfor olan Enner Valencia bir gol atarken Thiam ve Sinan Gümüş lig maçlarında topu ağlara yollayamadı.
Bu 6 futbolcunun toplamı da anca Muriqi etti. Kosovalı santrfor da Lazio’da mutlu değil. Ajansspor’un haberine göre; Lazio’da gözden düşen Muriqi’in devre arasında başka bir takıma kiralanması gündemde.
HEDEF YARA SARMA
Fenerbahçe, bugün Denizli deplasmanına çıkacak. Kanarya, 3 puan alarak Beşiktaş yenilgisini unutturmak istiyor. Luiz Gustavo cezalı. Lemos, Ademi, Perotti ve Samatta ise sakat...
YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE
STAT: Atatürk
SAAT: 19.00
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HAKEM: Ali Palabıyık
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