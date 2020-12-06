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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 08:00
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6'sı Vedat Muriqi etti!

6'sı Vedat Muriqi etti!

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AKŞAM

Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla tel tel dökülüyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio’ya sattığı santrfor Vedat Muriqi, geçen yıl ilk 10 haftada 5 gol bulmuştu. Muriqi’nin yerine gelen Samatta, Cisse, Kemal Ademi 4 golde kaldı. Kanatlarda forma giyen ama alternatif pozisyonu santrfor olan Enner Valencia bir gol atarken Thiam ve Sinan Gümüş lig maçlarında topu ağlara yollayamadı.

Bu 6 futbolcunun toplamı da anca Muriqi etti. Kosovalı santrfor da Lazio’da mutlu değil. Ajansspor’un haberine göre; Lazio’da gözden düşen Muriqi’in devre arasında başka bir takıma kiralanması gündemde.

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YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE

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