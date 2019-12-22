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65 kilo et yediler

65 kilo et yediler

Gergin Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı futbolcular, takım yemeğinde bir araya geldi. İştahı oldukça açık oyuncular, karınlarını tıka basa doldurdu.

AKŞAM

DERBİ öncesi Beşiktaş Tesisleri’nde son antrenmanın ardından futbolculara ve teknik heyete ‘Bahçeşehir The Kırmızı Steakhouse’ tarafından özel olarak hazırlanan kırmızı et ağırlıklı bir menü sunuldu. Siyah-Beyazlı futbolcular, lezzetli yemeklerle hem derbi öncesi moral depoladı hem de stresten biraz uzaklaştı. Futbolcular The Kırmızı nın işletme müdürü Yaşar Koçak tarafından hazırlanan birbirinden özel menü ve şovlarla keyifli zaman geçirdi. Tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül, lokum tercih ederken Burak Yılmaz ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, dana bonfileyi tercih etti. Ancak onların yediklerinden çok toplamda tüketilen et miktarı dikkat çekti. Siyah-Beyazlılar’ın takım halinde 65 kilo et yediği öğrenildi. Oyuncular tıka basa doyarken, derbi öncesinde de fazlasıyla enerji depoladı. Kartal’da son dönemde maçlar öncesinde birlikte yemek yemek bir adet haline geldi. Bu sayede kenetlenme sağlanıyor.

 


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