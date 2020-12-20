6.2'inci saniyede tarihi gol! Asist Hakan Çalhanoğlu'ndan

TARİHE GEÇEN GOLÜN ASİSTİ HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN
Sassuolo-Milan maçında Serie A’nın en erken golü rekoru kırıldı. Konuk ekibin 6.2’inci saniyede Rafael Leao’nun ayağından bulduğu gol tarihe geçti. Golün asistini ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.
HAKAN’IN GOLÜ VAR’DAN DÖNDÜ
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun 9. dakikada attığı gol de ofsayt sebebiyle VAR’dan döndü.
ÖNCEKİ REKOR 8 SANİYEYDİ
Daha önceki rekor, 2001 yılında oynanan Piacenza-Fiorentina maçının 8. saniyesinde ağları sarsan Paolo Poggi’ye aitti.
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