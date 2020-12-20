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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 17:30
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6.2'inci saniyede tarihi gol! Asist Hakan Çalhanoğlu'ndan

6.2'inci saniyede tarihi gol! Asist Hakan Çalhanoğlu'ndan

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Serie A'nın 13. Hafta mücadelesinde lider Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Maça fırtına gibi başlayan Milan, henüz 6.2'inci saniyede Rafael Leao'nun ayağından bulduğu golle 19 yıllık Serie A rekorunu kırdı. Tarihi golün asistini ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.

TARİHE GEÇEN GOLÜN ASİSTİ HAKAN ÇALHANOĞLU’NDAN

Sassuolo-Milan maçında Serie A’nın en erken golü rekoru kırıldı. Konuk ekibin 6.2’inci saniyede Rafael Leao’nun ayağından bulduğu gol tarihe geçti. Golün asistini ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yaptı.

HAKAN’IN GOLÜ VAR’DAN DÖNDÜ

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu’nun 9. dakikada attığı gol de ofsayt sebebiyle VAR’dan döndü.

ÖNCEKİ REKOR 8 SANİYEYDİ

Daha önceki rekor, 2001 yılında oynanan Piacenza-Fiorentina maçının 8. saniyesinde ağları sarsan Paolo Poggi’ye aitti.

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